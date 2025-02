Giudice Serie A, relazione aggiuntiva su cori a Milinkovic-Savic

Il giudice sportivo di Serie A ha chiesto una "dettagliata relazione aggiuntiva" sui cori denunciati dal portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic in occasione del match di campionato con l'Atalanta di sabato scorso. Gerardo Mastrandrea "letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisiti eventuali ulteriori anche dai responsabili dell'Ordine pubblico, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti denunciati, successivamente al termine della gara, dal calciatore del Torino Vanja Milinkovic-Savic - si legge nella motivazione del giudice sportivo - nonché in ordine alla individuazione delle persone responsabili dei cori insultanti e discriminatori e alla collaborazione della società atalantina ai fini della suddetta individuazione".