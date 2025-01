Giudice Serie A, 3 giornate di stop a Duda, una a sei giocatori

Il giudice sportivo di Serie Gerardo Mastrandrea al termine della 21/a giornata di campionato ha squalificato per tre giornate Ondrej Duda, centrocampista del Verona per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e "per avere, al 44' del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto all'arbitro un'espressione irriguardosa". Un turno di stop invece ad Ante Rebic (Lecce), Ali Bina Dembele (Torino), Edoardo Goldaniga (Como), Oumar Mickael Solet (Udinese), Pawel Marek Dawidowicz (Verona), Isak Hien (Atalanta). Per quanto riguarda le ammende, multa di 7mila euro al Napoli, di 5mila euro al Venezia, di 4mila euro all'Atalanta, di 3mila euro al Milan e di 2mila euro al Verona.