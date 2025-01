Girona, Michel: "Affrontare il Milan un sogno ma faremo il nostro gioco"

"È un bellissimo sogno, ma vogliamo sognare ancora in questa competizione. Vogliamo affrontare il Milan facendo il nostro gioco": lo dice Michel, tecnico del Girona, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan a San Siro. "Vogliamo competere al meglio. Se c'è una minima possibilità di fare bene - spiega l'allenatore spagnolo -, vogliamo lottare per questo. Con la vittoria avremmo una speranza minima per giocare l'ultima partita in casa con un sogno per tutti. Noi schiereremo la miglior squadra titolare possibile per vincere domani". "Qui siamo alla Scala del calcio, casa di una delle squadre storiche d'Europa - ha sottolineato poi Michel -. Con la nostra mentalità riusciremo a fare una grandissima partita e non mi aspetto ansia da prestazione. Il Milan ha grandi calciatori, sarà difficile dar loro filo da torcere, ma sia in fase difensiva che offensiva dobbiamo avere il giusto atteggiamento".