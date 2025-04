Giovane arbitro picchiato invitato al derby di Roma

Divise in campo e rivali cittadine, ma insieme per trasmettere i valori dello sport. Lazio e Roma uniscono le forze per testimoniare la propria solidarietà al mondo arbitrale. In occasione del derby di domenica 13 aprile, infatti, le due squadre romane hanno invitato allo stadio Olimpico Diego Alfonzetti, il giovane arbitro siciliano vittima di violenze in occasione di una gara di settore giovanile. Un modo, per Lazio e Roma, di esprimere solidarietà all'intero sistema arbitrale stigmatizzando ogni forma di violenza, anche solo verbale, nei confronti degli ufficiali di gara.