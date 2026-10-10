Giornalisti: cerimonia in ricordo di Francesco Tedesco prima di Napoli-Frosinone

10 Ott 2026 - 21:16
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Il giornalista dell'ANSA Francesco Tedesco, scomparso giovedì scorso, è stato ricordato nel corso di una breve cerimonia organizzata dall'Ussi e dal Calcio Napoli che si è tenuta prima della partita Napoli-Frosinone nella tribuna stampa dello stadio Maradona. Il presidente dei giornalisti sportivi della Campania, Mario Zaccaria, e il responsabile dell'Ufficio Stampa del Calcio Napoli, Guido Baldari, hanno deposto due fasci di fiori sul posto abitualmente occupato in occasione delle partite dal giornalista scomparso. "Tedesco - ha detto Zaccaria - oltre a essere stato un buon giornalista, ha dimostrato nella sua vita e nella sua professione di essere una persona perbene e un uomo buono. Il suo lavoro è stato sempre contrassegnato dalla disponibilità verso gli altri e dall'empatia nei confronti dei colleghi nei quali lascia un ricordo indelebile". "Tutti noi - ha sottolineato Baldari - abbiamo sempre apprezzato le sue qualità: l'attenzione per il lavoro, il saper avere sempre una parola di conforto per gli altri colleghi nei momenti di difficoltà e la sua generosità. E poi c'era il suo sorriso che era come un raggio di luce capace di illuminare una giornata anche quando era una giornata difficile da vivere".

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