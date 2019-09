Il Gimnasia La Plata allenato da Diego Armando Maradona è stato sconfitto per 2-1 dal Racing Avellaneda del dt Diego Milito: al 36' ospiti in vantaggio con Gonzalez, pareggio di Garcia al 52' e rete decisiva di Zaracho due minuti dopo. Non sorride l'ex Pibe de Oro, che manca la vittoria all'esordio sulla panchina del Lobo, peraltro davanti ai propri tifosi. Il Gimnasia resta ultimo con un punto dopo 6 gare del massimo campionato argentino.