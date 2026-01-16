Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Gilardino: "Perdere sarebbe stato ingiusto, proveremo a giocarcela con tutti"

16 Gen 2026 - 23:18

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida pareggiata 1-1 con l'Atalanta: "Esultando mi sono fatto anche male alla caviglia. Prestazione importante della squadra, sia per quello che siamo riusciti a fare nella fase difensiva per supportare Tramoni, Moreo e Meister, ma anche nella proposta di gioco per fare gol. Se avessimo perso sarebbe stata un'ingiustizia sportiva, l'abbiamo ripresa con forza e devo fare i complimenti alla squadra per questa veemenza e l'atteggiamento che ha nel cercare di risalire la china. Ho chiesto ai ragazzi spregiudicatezza e coraggio, perché ne abbiamo tanto bisogno. Rintanarsi nella propria metà campo fai fatica, riuscire a prendere qualche metro mantenendo le distanze è qualcosa che sappiamo fare molto bene e questo aspetto stasera ha fatto la differenza. La parte offensiva passa da quella difensiva, così è stato. Sarà un girone di ritorno dove dobbiamo avere questo atteggiamento, perché dobbiamo fare punti e proveremo a giocarcela con tutti". 

Ultimi video

01:16
Callegari: "Vincerà il Milan perché...vincerà l'Inter perché"

Callegari: "Vincerà il Milan perché... vincerà l'Inter perché"

00:44
Leao e Maignan super, Rabiot leader

Maignan promosso a Como: il segreto è nel rapporto con Filippi

00:48
MCH RIGORE IN GIAPPONE MCH

Coppa d'Asia: il portiere giapponese para, esulta ma la palla va in rete

01:39
DICH SPALLETTI SU MERCATO DICH

Spalletti sul mercato "Ci sono un paio di cose che ci potrebbero mancare"

07:20
DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

01:37
I nuovi della Fiorentina

I nuovi della Fiorentina

01:27
De Ketelaere torna al gol

De Ketelaere torna al gol

01:58
L'anticipo della 21esima

L'anticipo della 21esima

01:28
Cavalcando con Rabiot

Cavalcando con Rabiot

01:43
Yildiz, che numeri

Yildiz, che numeri

01:46
DICH GROSSO PRE NAPOLI DICH

Grosso: "Col Napoli sarà un esame, dentro la difficoltà ci si forgia"

01:44
Pio il gladiatore

Pio, il gladiatore dell'Inter

01:42
Scudetto alla milanese?

Sarà uno scudetto alla milanese?

01:50
Napoli, attacco in panne

Napoli, attacco in panne

03:00
Como-Milan 1-3: gli highlights

Como-Milan 1-3: gli highlights

01:16
Callegari: "Vincerà il Milan perché...vincerà l'Inter perché"

Callegari: "Vincerà il Milan perché... vincerà l'Inter perché"

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:18
Gilardino: "Perdere sarebbe stato ingiusto, proveremo a giocarcela con tutti"
23:07
Palladino: "Regalato un tempo al Pisa, ma un mese fa avremmo perso"
22:59
Doppio Dembelé e poi Barcola: il Psg torna in testa alla classifica in attesa del Lens
22:36
La Samp pareggia il derby ligure con la Virtus Entella
21:37
Ligue 1: il Lorient ne fa 3 al Monaco e mette nei guai Pocognoli