Gilardino: "Perdere sarebbe stato ingiusto, proveremo a giocarcela con tutti"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida pareggiata 1-1 con l'Atalanta: "Esultando mi sono fatto anche male alla caviglia. Prestazione importante della squadra, sia per quello che siamo riusciti a fare nella fase difensiva per supportare Tramoni, Moreo e Meister, ma anche nella proposta di gioco per fare gol. Se avessimo perso sarebbe stata un'ingiustizia sportiva, l'abbiamo ripresa con forza e devo fare i complimenti alla squadra per questa veemenza e l'atteggiamento che ha nel cercare di risalire la china. Ho chiesto ai ragazzi spregiudicatezza e coraggio, perché ne abbiamo tanto bisogno. Rintanarsi nella propria metà campo fai fatica, riuscire a prendere qualche metro mantenendo le distanze è qualcosa che sappiamo fare molto bene e questo aspetto stasera ha fatto la differenza. La parte offensiva passa da quella difensiva, così è stato. Sarà un girone di ritorno dove dobbiamo avere questo atteggiamento, perché dobbiamo fare punti e proveremo a giocarcela con tutti".