Gilardino: "Altri 2 infortuni, siamo corti ma non cerco alibi"

"Saremo un po' più corti del solito per alcune defezioni ma non ci creiamo alibi. Incontriamo una grande squadra e da parte nostra ci dev'essere una forte identità: dobbiamo portare in campo queste caratteristiche di forza sulle gambe e di convinzione, consapevoli di rincorrere questo sogno che per noi significa salvezza". Così il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, presenta la sfida casalinga di domani contro l'Inter annunciando le assenze anche di Denoon e Vural che si aggiungono a quelle già certe di Akinsanmiro e Cuadrado e a quella quasi certa di Marin. "Chi pensa che l'Inter sia in crisi - dice - si sbaglia: è una belva ferita e dobbiamo essere pronti a tutto e affamati pure noi, mantenendo equilibrio e ordine in ogni zona del campo". "Denon - spiega l'allenatore - ha subito una distorsione alla caviglia, mentre Vural ha avuto un problema tendineo al ginocchio e li valuteremo entrambi nei prossimi giorni. Si sono infortunati in allenamento". La lista degli infortunati che si allunga preoccupa perché il Pisa è atteso da un mese di scontri diretti in chiave salvezza. "Sappiamo che andiamo incontro a un dicembre con partite importanti per il nostro percorso - osserva Gilardino -. Tanti scontri diretti e alcune partite contro grandi club, ma la squadra ha già dato risposte importanti attraverso atteggiamenti, sacrificio e corsa. Questa è la nostra chiave di lettura in campionato". Nel match di domani il Pisa dovrà essere capace "di adattarsi alla situazione: sarà una gara di grande sacrificio e dovremo essere capaci di sviluppare gioco negli ultimi 25 metri".