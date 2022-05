Gigio ricorda Raiola: "Ti ho fatto una promessa, la manterrò. Ti voglio bene"

SUI SOCIAL

Il portiere del Psg, su Instagram, rivolge un commovente saluto al suo storico agente

Anche Donnarumma ha voluto rivolgere pubblicamente l'ultimo saluto al suo agente e amico Mino Raiola, scomparso sabato 30 aprile. Gigio ha ricordato quanto sia stato fondamentale nella sua carriera, accogliendolo nella sua scuderia quando era soltanto un ragazzino. "Sono così triste che non so neanche se riuscirò a dire tutto quello che vorrei. Mino, sei stato unico per me", queste le prime parole del post del portiere del Psg e della nazionale italiana.

"Ti ringrazio per essere stato al mio fianco da quando ero un ragazzino fino ad oggi e so che anche da lassù starai sempre a guardarmi e a incitarmi come hai sempre fatto. Ti ho fatto una promessa tempo fa, sappi che la manterrò… Ti voglio bene. Mi manchi già", il resto del toccante messaggio al suo storico procuratore.