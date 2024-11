GIGI RIVA: PELLEGRINAGGIO DEI TIFOSI ALLA TOMBA

Erano pronti già da questa mattina, davanti al cimitero monumentale di Bonaria a Cagliari, per rendere omaggio a Gigi Riva nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 80/o compleanno. Ma la tomba del più grande attaccante italiano, scomparso il 22 gennaio scorso, si poteva visitare solo nel pomeriggio. E così, dalle 14.30, è iniziato il pellegrinaggio dei tifosi rossoblù, e non solo, per Rombo di Tuono. In tanti hanno voluto portare un fiore all'amato campione, eroe dello scudetto del Cagliari 1969/70, tutt'ora capocannoniere della nazionale azzurra (con 35 gol in 42 presenze). Oggi Riva avrebbe compiuto 80 anni e per l'occasione a Cagliari sono stati programmati cinque giorni di eventi, sino a domani quando i rossoblù scenderanno in campo alla Domus contro il Milan. Il Comune di Cagliari stamani ha reso omaggio a Rombo di Tuono dedicandogli un ulivo messo a dimora nel Terrapieno in viale Regina Elena. Il Cagliari lo ha ricordato con un post toccante per "il primo compleanno senza di lui". E questa sera, al Teatro Lirico, Riva verrà celebrato con un evento tra il calcio e lo spettacolo: ospiti sul palco Claudio Ranieri, i 'suoi' azzurri Gigi Buffon e Fabio Cannavaro, campioni del mondo in Germania nel 2006 quando Riva era il team manager della nazionale. A Mandas, nel sud Sardegna, il Comune in collaborazione con l'Arst ha deciso di dedicare un treno speciale a Riva, fermo a Monserrato alla stazione di San Gottardo, ma anche l'intitolazione di una piazza, la prima in Italia, e una statua artistica.