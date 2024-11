GIGI RIVA, GRAVINA: "TRAMANDARE SUA MEMORIA AI GIOVANI"

C'è un piccolo angolo d'Italia, adagiato sulle rive del Lago Maggiore, dove il tempo sembra essersi fermato. A Leggiuno, ieri, la memoria di Gigi Riva ha ripreso vita, non come un nostalgico ritratto in bianco e nero, ma come un arcobaleno di emozioni, racconti e sogni che continuano a ispirare. "La FIGC e l'intero calcio italiano sono grati a Gigi Riva - le parole del presidente Gabriele Gravina, presente all'evento insieme al capo delegazione della Nazionale A, Gianluigi Buffon -. È stato un calciatore straordinario, che ha fatto innamorare milioni di tifosi azzurri (è ancora suo il record di gol in Nazionale, ben 35 reti, ndr), ma soprattutto è stato un esempio per il suo orgoglio e la sua fedeltà. 'Per sempre Gigi Riva' non è un semplice slogan, piuttosto è la missione, l'impegno che mi sento di assumere a nome della Federazione e del Club Italia per tramandare la sua memoria ai giovani".