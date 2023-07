Mondiali donne, il Giappone si ripete: "Grazie" e spogliatoio pulito

Spogliatoio perfettamente pulito e in ordine, e un "grazie" scritto su una lavagna. La nazionale femminile del Giappone ha lasciato così la sala nello stadio di Hamilton, in Nuova Zelanda, dopo la vittoria sullo Zambia nella gara d'esordio ai Mondiali in corso in Oceania. Un comportamento in linea con quella che è ormai un'abitudine consolidata dai colleghi Blue Samurai. La nazionale maschile era stata un esempio ai Mondiali in Qatar, lasciando sempre gli spogliatoi in uno stato impeccabile.