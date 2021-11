Giannina Maradona non dimentica: "Ho bisogno di giustizia"

UN ANNO DOPO

A poche ore dall'anniversario della morte del campione argentino la figlia ha affidato ai social i suoi ricordi e la sua rabbia

Una lettera al papà su Instagram a poche ore dall'anniversario della morte. Giannina Maradona si rivolge con affetto commuovente a Diego senza dimenticare tutte le ombre legate alla sua scomparsa. Questo un estratto delle sue parole: "La disperazione e la vulnerabilità si impadroniscono di me, mi sento spezzata. Le forze che sono costretta ad avere mi lasciano come se non potessi respirare. Ho bisogno di giustizia per la tua partenza improvvisa. Non possono continuare come se nulla fosse. E' troppo".

"Mille fronti aperti, mille nemici che tirano missili - continua Giannina - e quei soliti che continuano a ferire noi che siamo ancora qui. Guardo mio figlio Benja e tutto mi fa ancora più male. Vivere senza te è ogni giorno più faticoso. Ti penso, ti sento, ti sogno, non sono un esempio e faccio ciò che posso. Scusa per le situazioni che hai dovuto vedere. Il tempo ha finito per darmi ragione, ma è inutile se non ci sei più. Ti voglio bene e te ne vorrò fino a quando non ci rincontreremo. Grazie per sostenermi da lassù. Grazie per queste cose e grazie per la tua famiglia di ammiratori che mi fanno sentire un po' più vicina a te".