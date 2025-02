Gian Piero Gasperini vince la XIV edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot

Di seguito la motivazione integrale con cui la giuria ha deciso di premiare Elisa Chiari

“La giuria le ha assegnato il premio per essersi dedicata al lavoro giornalistico con grande generosità, senza mai risparmiarsi, proprio come ‘Gpo’. Per la sua facilità di scrittura, spesso acrobatica e poetica, che si ispira a quella del suo maestro nonché suo “vicino” per tanti anni sulle pagine di Famiglia Cristiana. Per aver spartito con Gpo la sua crescita professionale e molto lavoro, dai Giochi di Torino 2006 in poi. Per l’amore condiviso con Gpo per le Olimpiadi, ma anche un certo imbarazzo per un certo calcio. Per avergli voluto bene come una figlia acquisita per meriti non solo giornalistici, ma soprattutto umani. Per la comune amicizia con don Luigi Ciotti, concittadino di Gpo e figura fondamentale nella sua vita. Ma soprattutto... «perché sì», come taglierebbe cortissimo lo stesso Gpo, che stimava profondamente Elisa come persona prima ancora che come collega”.