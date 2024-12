Giampaolo: "Il risultato ci dà fiducia. Contento di Rebic, ha fatto due gare importanti"

L'allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la partita pareggiata contro la Juventus: "Sono contento, la squadra ha fatto una buona gara. Riacciuffarla allo scadere, credendoci fino alla fine, ci dà grande fiducia. Sono molto soddisfatto di Rebic, ha fatto due partite importanti. Può giocare davanti da solo, ma anche insieme a un altro. Gioca con esperienza, è un titolare e un giocatore forte per il Lecce. Se dovessimo cambiare sistema giocherebbe davanti, ma bisogna trovare altri equilibri. In questi dieci giorni abbiamo lavorato quasi solo sul giocare a calcio, perché bisogna fare un passaggio in più e avere autostima dentro la partita. L'altra fase l'abbiamo fatta in modo didattico, devo andare piano, perché sennò faccio confusione".