Gerry Cardinale: "Liverpool modello di riferimento da seguire"

Il numero uno di RedBird nonché proprietario del Milan, Gerry Cardinale ha parlato durante un panel sul "costruire imperi sportivi con un taglio imprenditoriale". Nel corso dell'intervista non si è mai parlato della società rossonera, ma l'imprenditore ha citato il Liverpool come modello di riferimento da seguire: "L'ottimo esempio sull'evoluzione tra lato sportivo e business è il Liverpool. La gente dovrebbe prendere nota sulla transizione che hanno affrontato i Reds, facendo funzionare le cose come hanno fatto loro partendo da Klopp per arrivare ora a Slot. Sono riusciti a trovare un compromesso tra lato sportivo, business e proprietà. Proprio questo bisognerebbe provare a replicare altrove".