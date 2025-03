"L'intesa con Kimmich è stata immediata, e per me è stato facile segnare. Non mi era mai successo di segnare un gol così, però sono felice. Ora in Nations League ci attende la Final Four". Così Jamal Musiala, dai microfoni di Rai Sport, ha descritto l'episodio dell'incredibile gol 'regalato' dagli azzurri ai tedeschi per il 2-0 della nazionale di casa.