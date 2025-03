Il 3-3 con l'Italia ha garantito alla Germania il pass per le semifinali di Nations League, eppure Joshua Kimmich non sembra così soddisfatto per il risultato ottenuto: "Il primo tempo è stato molto, molto emozionante da guardare, abbiamo giocato molto bene - ha spiegato nel dopo-partita -. Dopo il 3-1, l'avversario ha preso slancio e noi eravamo troppo inclini a commettere errori. Si vede che abbiamo ancora molto da imparare".