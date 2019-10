Germania-Argentina stasera su Canale 20 e streaming

ESCLUSIVA

Sono passati più di cinque anni dall'ultimo scontro, ma il fascino della sfida proprio non scade mai. Questa sera Germania-Argentina daranno vita ad una sorta di replay dei Mondiali 2014, quando i tedeschi sconfissero ai rigori i sudamericani (che poi si consolarono, per così dire, vincendo 4-2 nell'amichevole di un mese dopo). Ora la "bella", in diretta alle 20.45 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it, con tanti campioni: da Ter Stegen a Gnabry, da Dybala a Lautaro Martinez. Germania-Argentina, spettacolo su Sportmediaset

L'amichevole di Dortmund servirà probabilmente di più a Low, impegnato nella corsa alle Qualificazioni ad Euro 2020, ma ci sarà curiosità anche nell'osservare l'Argentina senza Messi col ct Scaloni ancora alla ricerca di un'identità ben precisa. Di solito in amichevole prevalgono i sudamericani ma nelle sfide decisive - vedi Mondiali 2006, 2010 e 2014 - i tedeschi sono la loro bestia nera: ci si aspetta quindi altro grande spettacolo.

In campo anche diversi giocatori che conosciamo bene in Serie A: da Paredes (ex Chievo, Empoli e Roma) a De Paul (Udinese), da Lautaro Martinez (Inter) a Dybala (Juventus) oltre alla nuova stella tedesca, Gnabry (Bayern Monaco).

PROBABILI FORMAZIONI

Germania (3-4-3): Ter Stegen; Stark, Sule, Tah; Halstenberg, Havertz, Kimmich, Klostermann; Gnabry, Werner, Reus

Argentina (4-3-3): Marchesin; Tagliafico, Rojo, Otamendi, Foyth; Acuna, Paredes, De Paul; Correa, L. Martinez, Dybala

Tv: dalle 20.45 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it, telecronaca di Pardo con commento tecnico di Massimo Paganin