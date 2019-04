Serie A, Napoli-Genoa

07/04/2019

IL TABELLINO

NAPOLI-GENOA 1-1

Napoli (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (31' st Mario Rui); Callejon, Allan (22' st Insigne), Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. A disp.: Meret, Ospina, Chiriches, Malcuit, Luperto, Younes, Ounas. All.: Ancelotti.

Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Biraschi, Gunter, Criscito; Bessa (37' st Pezzella), Sturaro, Veloso (31' st Radovanovic), Lazovic; Kouamé, Pandev (16' st Rolon). A disp.: Marchetti, Jandrei, Fallou, Mazzitelli, Lerager, Lapadula, Sanabria, Favilli. All.: Prandelli.

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 34' Mertens (N), 47' Lazovic (G)

Ammoniti: Allan, Hysaj (N)

Espulsi: 28' Sturaro (G) per gioco violento