Serie A, Napoli-Genoa 1-1: Mertens non basta. Juve, un punto alla festa scudetto Gli azzurri non sfondano al San Paolo contro i rossoblù in dieci per un'ora. Lazovic-gol vale un punto

07/04/2019

Il Napoli non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Genoa nel posticipo della 31a giornata di Serie A, scontrandosi contro le parate di Radu nonostante la superiorità numerica per oltre un'ora per l'espulsione di Sturaro. Dopo il vantaggio di Mertens al 34' con un destro da fuori area è arrivato il pareggio con un tiro al volo di Lazovic al 47'. Nella ripresa i miracoli di Radu su Koulibaly e Mertens hanno mantenuto la parità in campo.

Radu stoppa il Napoli

LA PARTITA Testa all'Arsenal, all'Europa, pochi stimoli per il campionato. Niente di tutto ciò. Di alibi per il Napoli di Ancelotti ce ne potrebbero anche essere diversi visto il tranquillo secondo posto in campionato, ma nell'1-1 contro il Genoa gli azzurri non hanno giocato col freno a mano tirato. Trascinato da Mertens il Napoli ci ha provato ma si è scontrato contro le grandi parate di Radu, un pizzico di sfortuna e - rispetto al passato - quella sensazione di non riuscire a schiacciare l'avversaria di turno nella propria area. Buon per il Genoa, ridotto a giocare in dieci per oltre un'ora e capace pur andando sotto di trovare un pareggio vitale sulle forze unite dei veterani come Pandev e Veloso e dei giovani come Kouamé. E se Radu nel secondo tempo ha blindato la porta, anche Karnezis ha avuto il suo bel da fare per evitare la sconfitta che avrebbe consegnato già in serata lo scudetto alla Juventus (ora distante un punto da fare in casa della Spal).



Un pizzico di pensiero al confronto con l'Arsenal ci sarà anche stato, ma il Napoli ha approcciato alla sfida contro il Genoa nella maniera migliore: acceleratore pigiato a tavoletta, occasioni in serie e la voglia di chiudere la contesa il prima possibile. Missione fallita anche se nei primi sei minuti sono state ben quattro le occasioni non concretizzate da Ruiz, Mertens e Milik due volte (bravissimo Criscito). Un forcing iniziale che non ha portato frutti e che, una volta passato, ha dato coraggio al Grifone di Prandelli. Trascinato dalle giocate sulla trequarti di Pandev i rossoblù hanno sfiorato il vantaggio in tre episodi, questione di centimetri. Poi l'episodio che avrebbe dovuto cambiare il match: al 28' Sturaro è stato espulso per un'entrata pericolosa su Allan e sei minuti dopo Mertens ha trovato il vantaggio con un destro a giro dal limite. Colpo da sipario, in teoria.



Invece la reazione del Genoa è stata da applausi sin da subito con il palo colpito da Gunter a seguire un destro a giro di Kouamè, fino al tiro di Biraschi da 40 metri respinto da Karnezis e l'azione vincente in pieno recupero iniziata da Kouamé, rifinita da Pandev e trasformata con un grande destro al volo in diagonale da Lazovic pochi secondi dopo il primo miracolo di serata di Radu su Callejon. Nella ripresa il Napoli ha peccato di troppa pazienza, tenendo un ritmo basso per buona parte della sfida e alzandolo solo nel finale quando il portiere rumeno si è superato prima su Milik, poi su Koulibaly e Mertens di piede con grande riflesso. Parate che valgono un punto, come quelle di Karnezis su Kouamé nel finale, chissà fondamentale nella corsa alla salvezza del Genoa.

LE PAGELLE Mertens 7 - Sicuramente è il giocatore che ci prova di più, prima e dopo il gol. Il destro a giro vincente fa parte del suo repertorio, poi non trova il pertugio giusto per i tre punti.



Fabian Ruiz 5,5 - Meno illuminato del solito, in mezzo al campo gioca tanti palloni ma non sempre con la giusta qualità. Al limite dell'area potrebbe essere più pericoloso.



Milik 5,5 - Sulla sua testa rimangono tre occasioni sprecate, un po' per bravura di Radu e un po' per la poca convinzione negli ultimi metri.



Pandev 7 - Scatenato e ispirato da ex al San Paolo. Sfiora il gol in tre occasioni nel primo tempo, poi manda in porta Lazovic in occasione del pareggio. Ottimo impegno anche in copertura.



Lazovic 6,5 - La rete dell'1-1 vale il prezzo del biglietto: grande inserimento sul secondo palo e destro al volo all'angolino. Applausi.



Radu 7,5 - Buona parte del punto conquistato al San Paolo ha la forma dei suoi guanti. Nel primo tempo si supera su Callejon, nella ripresa su Milik, Koulibaly e Mertens.

LE STATISTICHE - Dries Mertens (104 gol) ha raggiunto Edinson Cavani al 4° posto dei migliori marcatori all-time del Napoli in tutte le competizioni. - 100ª presenza al San Paolo per Dries Mertens in Serie A (49 gol per lui). - Sette degli ultimi otto gol di Dries Mertens in Serie A sono stati messi a segno al San Paolo. - Per la prima volta in questo campionato il Napoli ha perso punti (due) da situazione di vantaggio in gare casalinghe. - Il Napoli si conferma la squadra che ha realizzato più reti da fuori area (15) nei cinque maggiori campionati europei in corso. - Primo assist di Piotr Zielinski nella Serie A in corso, prima di questo match il fantasista polacco era il giocatore che aveva creato più occasioni da gol per i compagni (46) senza fornire alcun passaggio vincente in questo campionato. - Darko Lazovic ha segnato tre gol in questo campionato, record di marcature per lui in una singola stagione di Serie A. - Nessuna squadra ha ricevuto più cartellini rossi del Genoa (cinque) in questo campionato. - Presenza numero 100 da titolare al San Paolo per José Callejón in Serie A. - Goran Pandev ha preso parte attiva a tre gol nelle ultime tre partite di campionato (una rete e due assist), nelle 13 precedenti non era stato coinvolto in alcun gol. - Ionut Radu ha effettuato ben otto parate, in nessun altro match di Serie A ha fatto meglio.

IL TABELLINO NAPOLI-GENOA 1-1

Napoli (4-4-2): Karnezis 6,5; Hysaj 5,5 (43' st Ounas sv), Maksimovic 6, Koulibaly 6, Ghoulam 5,5 (31' st Mario Rui 5); Callejon 5,5, Allan 5,5 (22' st Insigne 5,5), Fabian 5,5, Zielinski 5; Mertens 7, Milik 5,5. A disp.: Meret, Ospina, Chiriches, Malcuit, Luperto, Younes. All.: Ancelotti 5.

Genoa (4-4-2): Radu 7,5; Pereira 6, Biraschi 6,5, Gunter 6,5, Criscito 6,5; Bessa 6 (37' st Pezzella sv), Sturaro 5, Veloso 6,5 (31' st Radovanovic 6), Lazovic 6,5; Kouamé 6,5, Pandev 7 (16' st Rolon 6). A disp.: Marchetti, Jandrei, Fallou, Mazzitelli, Lerager, Lapadula, Sanabria, Favilli. All.: Prandelli 7.

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 34' Mertens (N), 47' Lazovic (G)

Ammoniti: Allan, Hysaj (N)

Espulsi: 28' Sturaro (G) per gioco violento

