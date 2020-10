L'agente di Schone tuona: "Iniziata una battaglia legale contro il Genoa"

L'ATTACCO

Lasse Schone non fa parte della lista dei 25 giocatori utilizzabili da Rolando Maran per le partite di Serie A. Dopo una prima stagione deludente al Genoa, il centrocampista classe 1986 arrivato nell'estate 2019 dall'Ajax semifinalista di Champions League non rientra più nel progetto tecnico del club, che in estate ha cercato invano di cederlo e ora si prepara alla battaglia legale con l'entourage del giocatore. "Lasse è stato trattato in modo scandaloso, non faremo passare nulla", ha promesso infatti il suo agente.

Dopo l'attacco di qualche giorno fa ("Non sapevamo che sarebbe stato escluso, è uno scandalo che non ci abbiano informato"), Revien Kanhai ha voluto rincarare la dose ai microfoni di Voetbal International: "Non lasceremo passare nulla, lo ribadiamo. Lasse è stato trattato in modo scandaloso perché gli accordi sono stati violati per molto tempo, stiamo agendo. Abbiamo intrapreso un'azione legale immediata contro il Genoa, perché ciò che è successo va contro tutte le garanzie legali. Casi analoghi sono già stati analizzati dalla FIFA e del CAS".

Mai come oggi i tempi in cui Schone veniva accolto all'aeroporto Cristoforo Colombo da centinaia di tifosi rossoblù sembrano davvero lontani, la sua avventura in Liguria si chiuderà dopo 34 presenze e tre gol. "Nella scorsa stagione ha giocato 34 gare, ha avuto tre allenatori ed è riuscito a evitare la retrocessione di una squadra pessima" le parole del suo agente, che ha svelato: "L'allenatore ha spiegato a Lasse che lo vedeva come un titolare, ma il nuovo direttore sportivo la pensa diversamente. Ha fatto degli acquisti in quella posizione e ci ha spiegato che per Schone sarebbe stato difficile trovare spazio". Davanti alla difesa, infatti, il Genoa ha acquistato Badelj come nuovo titolare, per un ruolo dove possono giocare anche Radovanovic o Behrami.

"È uno scandalo che non ci abbiano informato della sua assenza dalla lista prima della fine del mercato - ha detto ancora Kanhai - Avremmo risolto il contratto e scelto un nuovo club, c'erano diverse possibilità. Il modo in cui il club si è comportato con lui è tremendo. Ma non finisce qui".

