Genoa, Perin: "Mi sono dato delle risposte, per la Nazionale ci sono"

Mattia Perin in questi giorni, come tutti gli atleti, deve adattarsi: "Sto facendo pesi in casa e sfrutto anche la rampa del garage per gli sprint" racconta a Simone Malagutti per Sportmediaset. Il portiere del Genoa ha ritrovato continuità e prestazioni: "Erano risposte che dovevo dare soprattutto a me dopo 9 mesi fermo. Nazionale? Io ci sono, Mancini mi conosce e sa cosa posso dare".