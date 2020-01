Genoa, i tifosi dell'Hertha appoggiano la contestazione: "Preziosi vattene"

GENOA

La rabbia dei tifosi del Genoa contro Preziosi ha superato il confine ed è sbarcata addirittura in Bundesliga. Nel corso del match tra Hertha Berlino e Bayern Monaco, i tifosi della squadra locale hanno manifestato il proprio appoggio alla Gradinata Nord esponendo un doppio striscione contro il patron del Grifone: “Non mollare Ultras Genoa!” e “Preziosi vattene!”. Le due tifoserie non sono gemellate, ma sono in buoni rapporti dopo un'amichevole del 2015.

La contestazione al presidente Preziosi era ripartita venerdì in due luoghi simbolo della storia del Genoa: il cuore pulsante del tifo genoano, la Gradinata Nord, dove i tifosi si sono dati appuntamento intorno alle ore 17, e via Palestro numero 10, storica sede dove il 7 settembre 1893 nacque il Genoa Cricket and Athletic Club. Un migliaio i tifosi che hanno partecipato alla marcia del tutto pacifica fra tante sciarpe rossoblù e cori, contro il patron ma anche a favore della squadra.

Un dissenso che ha superato i confini nazionali e ha trovato l'appoggio sabato dei tifosi dell'Hertha, che anche loro non se la passano bene visto che, dopo la sconfitta casalinga col Bayern, la zona calda dista solo due punti.