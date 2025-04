Balotelli si sfoga, Genoa nel mirino: "Qualcuno da queste parti meriterebbe un Mario ribelle"

Mai protagonista in campo e subito messo ai margini del progetto dal Genoa, Mario Balotelli si è sfogato. L'arrivo in panchina di Patrick Vieira, con cui si era già scontrato ai tempi del Nizza, ha di fatto messo termine alla sua avventura in rossoblu. Confermata dalla storia pubblicata dall'attaccante su suoi canali social. "Qualcuno da queste parti meriterebbe non un Mario maturo ma il Mario 16enne ribelle, forse capirebbero cosa comporta veramente mancare di rispetto così", ha scritto senza indicare il bersaglio delle sue parole.