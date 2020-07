Genoa, i tifosi contestano: uno striscione fuori dal Signorini

Tensione altissima in casa Genoa, dove a due giorni dalla decisiva sfida per la salvezza contro il Verona, continua la contestazione dei tifosi. Nel mirino dei supporter rossoblù questa volta non solo il presidente Preziosi, ma anche la squadra, accolta all'esterno del centro sportivo Signorini, dove ieri ha ripreso la preparazione, da uno striscione che lascia poco spazio alle interpretazioni: "Fuori i cogli... o fuori da Genova" e attorno moltissime frasi scritte con la vernice spray sul muro tra cui "Indegni", "Preziosi vattene " e "Vergognatevi".