Prima designazione di squadra per il team arbitrale italiano impegnato nel Campionato Europeo Uefa Under 21 in corso in Slovacchia. Domani sera a scendere in campo per la partita Olanda-Danimarca, saranno l'arbitro Simone Sozza e gli assistenti Davide Imperiale e Alessio Berti. In Sala VAR opererà invece il video match official Daniele Chiffi. La gara, con fischio d'inizio alle ore 21, è in programma a Presov (Tatran Arena).