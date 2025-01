Genoa, Vieria: "A Lecce con Balotelli, ma conta la squadra"

"A Empoli abbiamo fatto una buona partita, messo in mostra unità e qualità superando anche qualche momento difficile. Adesso c'è una gara difficile a Lecce da gestire". Così l'allenatore del Genoa Patrick Vieira ha iniziato la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce in campionato. "Il Lecce sarà una squadra orgogliosa per rifarsi dell'ultima gara persa. In casa sono difficili da affrontare, sono una compagine fisicamente forte e davanti sanno farsi valere. Noi dovremo fare una gara da squadra - ha aggiunto - sarà difficile ma sapremo farci trovare pronti per andare li per conquistare dei punti. Queste partite sono importanti". "Si può sempre migliorare. Non abbiamo ancora fatto niente di importante - ha aggiunto il tecnico del Grifone -. La squadra deve continuare a crescere ma possiamo fare meglio sulla gestione della palla e in generale difensivamente possiamo gestire meglio alcune situazioni. Dobbiamo continuare a lavorare in allenamento". Poi capitolo Balotelli. "Mario è tornato e farà parte del gruppo - ha annunciato Vieira in risposta alle voci di mercato sull'attaccante -. L'atteggiamento di Mario è sempre stato positivo per la squadra e la società". "Ma non è importante pensare singolarmente ma per la squadra. Il nostro obiettivo è restare in Serie A. Il noi è più importante del singolo - ha concluso Vieira - allora avremo più possibilità di restare in A. Vale per me come per Mario. Sul mercato sono contento di questo gruppo che ho a disposizione, poi vedremo cosa accade. Il mio focus è lavorare, vincere e prendere punti".