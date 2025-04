Genoa, Vieira: "Non ho dormito per gol subito con la Juve"

La sconfitta con la Juventus non è stata ancora dimenticata ma per il Genoa è di nuovo campionato. Domani sera i rossoblù sfideranno nel primo anticipo della trentunesima giornata l'Udinese con l'obiettivo di chiudere definitivamente la pratica salvezza. "Belli i complimenti però alla fine non abbiamo preso punti e questo mi dà fastidio - ha detto Vieira -, vogliamo e dobbiamo crescere soprattutto nei dettagli. Ad esempio dobbiamo difendere più uniti, il gol preso contro la Juventus non mi ha fatto dormire la notte, dovevamo fare meglio dal punto di vista difensivo". Contro l'Udinese il Genoa avrà la possibilità di riscattarsi. "Affrontiamo un avversario molto fisico con qualità individuali. Nella gara d'andata il cartellino rosso che hanno preso ci ha facilitato ma noi in casa nelle ultime stiamo facendo bene per questo proveremo a fare il massimo per vincere. Non sarà facile perché a questo livello non c'è una gara facile. Dovremo essere concentrati, aggressivi e giocare con intensità". Per Vieira ci sono buone notizie dal campo. Oltre al rientro di Martin dopo la squalifica il tecnico ritrova ben tre elementi: Vitinha, Messias e Otoa e potrà contare su Miretti. "Miretti si è allenato con la squadra e ci sarà, poi rientrano Messias, Vitinha e Otoa e questo è molto positivo per noi perché così avrò più giocatori a disposizione soprattutto nel reparto offensivo". L'unico dubbio riguarda Onana che dopo la Juve ha accusato un lieve fastidio all'adduttore. Il centrocampista ieri ha svolto lavoro differenziato e solo oggi si è allenato con la squadra, domani farà un ultimo test. "Il nostro obiettivo è di fare un altro passo avanti verso la salvezza, con il Lecce abbiamo fatto un bel balzo ma ci sono ancora molte gare da giocare e per noi sarà importante rimanere concentrati continuando a lavorare sui dettagli. Non abbiamo perso il focus e saremo pronti per domani, faremo il massimo".