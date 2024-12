Genoa, Vieira: "Meritavamo il pareggio, Balotelli porta qualità"

"Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, siamo stati più alti e aggressivi. Mi dispiace non essere riusciti a fare un gol, perchè meritavamo questo pareggio". Così l'allenatore del Genoa Patrick Vieira commenta la sconfitta contro il Napoli in campionato. "Nel primo tempo è mancata un po' di aggressività e qualità. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato coraggio mettendo in difficoltà l'avversario. Sono contento del secondo tempo, anche io ho imparato molto sulla squadra", ha aggiunto. Capitolo singoli. "Con Vitinha volevo più gente vicino alla porte, tornava dopo due mesi da titolare e non era facile. Ha fatto però una partita importante e questo è positivo", ha dichiarato Vieira a Dazn. Infine su Balotelli. "Si sta allenando bene, quando è entrato ha portato energia e qualità come gli altri che sono entrati. Deve continuare così", ha concluso Vieira.