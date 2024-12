Genoa, Vieira: "Fatto la partita giusta, Balotelli continui così"

Quattro punti in due partite: così Patrick Vieira ha rilanciato il Genoa e la vittoria di Udine conferma che la strada intrapresa è quella giusta. "Penso che abbiamo fatto bene quanto preparato in allenamento. Il rosso sicuramente ha cambiato un po' la gara, però noi abbiamo continuato a fare bene quanto pensato in settimana. Si può analizzare la gara in diversi modi, però alla fine noi abbiamo gestito bene il ritmo. Abbiamo tatticamente una partita giusta, abbiamo fatto gol senza subirne e questo è positivo", ha detto. Su Balotelli: "Balotelli ha fatto una quindicina di minuti, in settimana ha lavorato bene e deve continuare così. Mario come Vitinha deve continuare a lavorare, sono contento di lui".