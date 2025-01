Genoa, Vieira esulta: "Fatto una gara perfetta"

"Sono felice e contento. Perché era una partita importante per noi. E' solo un passo avanti perché ci sono ancora tante partite dove vogliamo fare bene. Abbiamo fatto bene, questa vittoria la aspettavamo da 233 giorni ed è arrivata con una bella prestazione. Siamo contenti ma da domani pensiamo a preparare la prossima partita". Così il tecnico del Genoa Patrick Vieira in conferenza stampa dopo il successo sul Parma: "La cosa più importante per me è stata la coesione fra i tifosi e i giocatori. I tifosi capiscono che la cosa più importante è la squadra e quando siamo tutti sulla stessa strada c'è più possibilità di vincere la partita. I tifosi aspettavano questi tre punti. li abbiamo fatti e anche oggi sono stati fantastici".