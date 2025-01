Genoa, Vieira: "Controllato la partita, colpito da Masini"

Dopo la vittoria contro il Monza, Patrick Vieira è soddisfatto e si gode la posizione in classifica. "Il processo non è completato, lo sarà quando avremo i punti per rimanere in Serie A perché questa società e tifosi se lo meritano - ha spiegato a DAZN il tecnico del Grifone -. L'atmosfera allo stadio era bellissima. Stasera abbiamo controllato la partita anche quando abbiamo sbagliato il rigore, i ragazzi erano determinati a vincere". "Condizione fisica al top? Stiamo bene, è merito di tutto lo staff che lavora con la squadra. Se noi vogliamo giocare in intensità, dobbiamo stare bene - ha aggiunto -. Abbiamo modificato qualcosa nel nostro lavoro". "I ragazzi hanno margine di crescita, possiamo gestire meglio la partita e quando siamo in possesso palla: possiamo creare di più ed essere migliori in difesa - ha proseguito -. Il Genoa deve sempre cercare di migliorare, l’atteggiamento quotidiano è davvero positivo". "É difficile dire chi mi abbia più colpito, ma se devo fare un nome dico Masini - ha aggiunto Vieira -. Non lo conoscevo bene, ma è un piacere lavorare con calciatori così: positivo, pensa alla squadra prima che a se stesso, non molla mai. Le sue qualità sono importantissime". "Balotelli? Il direttore Ottolini è stato chiaro, non c’è niente di più da aggiungere: penso alla prossima partita con il gruppo che ho a disposizione", ha concluso.