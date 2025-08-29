Logo SportMediaset
Calcio

Turchia: Montella chiama Calhanoglu e Yildiz

29 Ago 2025 - 18:06

Il ct della nazionale turca Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati per le due partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Tra gli "italiani", chiamati Calhanoglu e Yildiz oltre al romanista Celik. Ecco la lista completa:

PORTIERI
Altay Bayındır – Manchester United
Berke Özer – LOSC Lille
Mert Günok – Beşiktaş A.Ş.
Uğurcan Çakır – Trabzonspor A.Ş.

DEFENSORI
Abdülkerim Bardakcı – Galatasaray A.Ş.
Çağlar Söyüncü – Fenerbahçe A.Ş.
Eren Elmalı – Galatasaray A.Ş.
Ferdi Kadıoğlu – Brighton & Hove Albion FC
Merih Demiral – Al-Ahli Saudi FC
Mert Müldür – Fenerbahçe A.Ş.
Samet Akaydin – Çaykur Rizespor A.Ş.
Yusuf Akçiçek – Fenerbahçe A.Ş.
Zeki Çelik – AS Roma

CENTROCAMPISTI
Demir Ege Tıknaz – Beşiktaş A.Ş.
Hakan Çalhanoğlu – FC Internazionale Milano
İsmail Yüksek – Fenerbahçe A.Ş.
Kaan Ayhan – Galatasaray A.Ş.
Orkun Kökçü – Beşiktaş A.Ş.
Salih Özcan – Borussia Dortmund

ATTACCANTI
Arda Güler – Real Madrid CF
Barış Alper Yılmaz – Galatasaray A.Ş.
Can Uzun – Eintracht Frankfurt
Deniz Gül – FC Porto
İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe A.Ş.
Kenan Yıldız – Juventus
Kerem Aktürkoğlu – SL Benfica
Oğuz Aydın – Fenerbahçe A.Ş.
Yunus Akgün – Galatasaray A.Ş.

