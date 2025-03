Genoa, Miretti: "I fischi mi hanno fatto tirare fuori qualcosa di più"

Senza dubbio l'uomo della partita. Fabio Miretti ha messo la sua firma con la prima doppietta in Serie A su una vittoria pensatissima per il Genoa che, con questi tre punti, mette una seria ipoteca sul discorso salvezza. Il primo pensiero del classe 2003, però, sono per il suo compagno di squadra, Ruslan Malinovskyi, rientrato in campo da titolare e subito protagonista con i due assist per l'italiano: "Siamo contenti di aver di nuovo Ruslan", inizia Miretti. "È grazie anche a lui se oggi ho fatto la prima doppietta". Poi Fabio rimarca ile difficoltà di questi ultimi mesi: "Penso che molte mie prestazioni siano state spesso sottovalutate. Ma cerco di non pensarci troppo. C'è stato forse anche qualche fischio di troppo, ma mi ha dato la carica per migliorare e arrivare a questi due gol". Poi il match winner parla del suo futuro e di un possibile ritorno alla Juve (al Genoa è in prestito secco): "Non ci penso. Ho la testa sul Genoa, mancano 9 partite e dobbiamo provare a vincerne il più possibile per aspirare anche a qualcosa in più della salvezza"