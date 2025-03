Genoa, Malinovskyi: "Nelle ultime 10 può succedere di tutto"

Non è stato premiato come migliore in campo solo perché i suoi assist sono stati recapitati allo stesso giocatore, Fabio Miretti, ma c'è tanto di Ruslan Malinovskyi nella vittoria del Genoa sul Lecce: "C'era un po' di tensione alla fine, ma siamo contenti per la vittoria e anche per Fabio: è un ragazzo serio e spero che questi gol possano dargli ancora più fiducia", racconta nel post partita il centrocampista ucraino che poi ha parlato del discorso salvezza: "Come si dice, il campionato inizia dopo 28 partite: nelle ultime 10 può succedere di tutto. Noi dobbiamo avere l'ambizione di vincere ogni partita. Speriamo di recuperare qualche giocatore durante la sosta".