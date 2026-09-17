Lecce, lavoro personalizzato per tre

Seduta pomeridiana sul terreno del centro sportivo di Martignano per il Lecce di Di Francesco in vista dell'impegno di domenica sera al Mezza contro il Milan. Il tecnico ha impegnato il gruppo squadra dapprima in lavori di attivazione, successivamente in esercitazioni tecniche e partita a tema. Dopo il ciclo di terapie per il recupero del problema alla caviglia, l'attaccante Guebbels ha svolto un lavoro personalizzato: il calciatore dovrebbe tornare disponibile dopo la sosta per le nazionali. Medesimo discorso per Berisha e Gandelman, alla prese con problemi fisici, che quasi certamente li costringerà a disertare l'incontro contro il Milan. L'allenatore giallorosso potrebbe riproporre lo stesso undici schierato contro il Monza. Domani nuova seduta di allenamento sempre sul terreno di Martignano.