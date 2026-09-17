Cagliari, Maldini pronto a partire titolare anche con l'Udinese

Quattro partite, quattro formazioni di partenza uguali. E ci sono tutte le condizioni per allungare la striscia: anche con l'Udinese (in trasferta sabato alle 15) si va verso la conferma della squadra che ha vinto con Parma, Lecce e Atalanta e perso a testa alta con l'Inter. In difesa Mina è pronto, ma potrebbe essere costretto ad aspettare ancora perché dietro, con Deiola, tutto sta andando benissimo. Sia nella fase di contenimento e non possesso, sia quando la squadra deve ripartire con la palla tra i piedi. L'altro punto interrogativo potrebbe riguardare il reparto avanzato. Ma il gol con l'Atalanta dovrebbe avere già risolto gli eventuali dubbi di Pisacane: Mendy sembra ormai un punto fermo, Kevin Carlos dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. Anche Daniel Maldini dovrebbe essere confermato al suo posto: ambiente e presidente Giulini hanno in qualche modo cercato di proteggere il giocatore dopo il caso scoppiato in seguito all'incidente stradale a Milano dopo la gara con l'Atalanta. L'attaccante in questi giorni si è regolarmente allenato e dovrebbe partire titolare. Intanto rinnovo del contratto per Nicola Grandu, difensore classe 2006: ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2029, con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione a favore del club.