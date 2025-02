Genoa, con l'Inter quattro gli indisponibili di Vieira

Inter nel mirino per il Genoa di Vieira che dopo il giorno di riposo accordato ieri questa mattina è tornato al lavoro in vista dell'anticipo di sabato sera contro i nerazzurri al Meazza. Per la sfida contro i campioni d'Italia l'allenatore francese, ex della gara avendo giocato con l'Inter dal 2006 al gennaio 2010, non potrà contare su Vitinha, infortunatosi contro il Venezia che si va ad aggiungere agli altri indisponibili Thorsby, Badelj e Ahanor. Non ci saranno invece squalificati mentre sono già oltre 2000 i tifosi genoani ad aver acquistato il tagliando per il settore ospiti. Domani la rifinitura con le ultime indicazioni. Sabato sera i dubbi principali, vista l'assenza di Vitinha, riguardano l'attacco con Cornet e Messias disponibili ma che potrebbero essere alternati a gara in corso. crescono le chance per una maglia dal primo minuto per Zanoli nel possibile tridente atipico, ma già visto in più occasioni, con Miretti e Pinamonti.