Genoa, Colombo: "Normale che i tifosi non siano contenti. Vogliamo salvarci con la rabbia di De Rossi"

Il Genoa è reduce da un cambio in panchina che ha portato Daniele De Rossi in rossoblu e da un pareggio casalingo contro la Fiorentina in cui, però, si è sbloccato il giovane attaccante Lorenzo Colombo, che si è espresso così in un'intervista al Secolo XIX; "Il Genoa ha una delle tifoserie più calde d'Italia, giocarci davanti è emozionante. Noi facciamo un lavoro da privilegiati ed è normale che se le cose non vanno bene siamo esposti a qualche mugugno da parte del pubblico. Io non vedo l'ora di tornare a giocare in casa, vogliamo salvarci con la rabbia di De Rossi".