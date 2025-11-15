Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Genoa, Colombo: "Normale che i tifosi non siano contenti. Vogliamo salvarci con la rabbia di De Rossi"

15 Nov 2025 - 19:27
© Getty Images

© Getty Images

Il Genoa è reduce da un cambio in panchina che ha portato Daniele De Rossi in rossoblu e da un pareggio casalingo contro la Fiorentina in cui, però, si è sbloccato il giovane attaccante Lorenzo Colombo, che si è espresso così in un'intervista al Secolo XIX; "Il Genoa ha una delle tifoserie più calde d'Italia, giocarci davanti è emozionante. Noi facciamo un lavoro da privilegiati ed è normale che se le cose non vanno bene siamo esposti a qualche mugugno da parte del pubblico. Io non vedo l'ora di tornare a giocare in casa, vogliamo salvarci con la rabbia di De Rossi". 

Ultimi video

02:33
DICH PISILLI POST POLONIA DICH

Under 21,"Pisilli: "La partita più importante è la prossima"

00:36
DICH DIMARCO CONFERENZA STAMPA DICH

Dimarco "Vincere 9-0? Impossibile. Ma dobbiamo fare una grande partita"

01:41
DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

00:55
DICH GATTUSO CONFERENZA STAMPA sui fischi DICH

Gattuso replica a La Russa: "Fischi? Non solo, anche minacce di morte"

01:49
Non è una Serie A per i 9

Non è una Serie A per i 9

01:11
Atalanta, la ripartenza

Atalanta, la ripartenza

01:20
Sfogo di De Laurentiis

Sfogo di De Laurentiis

01:46
Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

01:27
Marotta: "Grande Chivu"

Marotta: "Grande Chivu"

01:53
Reijnders "rossonero"

Reijnders "rossonero"

01:35
Norvegia, pioggia di gol

Norvegia, pioggia di gol

01:24
Nazionali live

Nazionali live

01:51
Domani Italia-Norvegia

Domani Italia-Norvegia

00:57
DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

02:30
DICH BALDINI POST POLONIA DICH

Under 21,"Baldini: "Ai ragazzi dico bravi. Alla fine saremo premiati"

02:33
DICH PISILLI POST POLONIA DICH

Under 21,"Pisilli: "La partita più importante è la prossima"

I più visti di Calcio

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

CR7, bufera social per le parole su Georgina: "Gli uomini non si occupano della casa"

Mancini-Al Sadd: è ufficiale. Nello staff anche due ex Serie A

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:32
Haaland, macchina da due gol a partita: "Pio Esposito non lo conosco. Donnarumma grande portiere"
21:23
Como, infortunio per Diao: ha lasciato il ritiro del Senegal
20:19
Al greco Christos Mouzakitis il premio Golden BoyWeb
19:41
Mondiali U17: l'Italia avanza, agli ottavi l'Uzbekistan
19:27
Genoa, Colombo: "Normale che i tifosi non siano contenti. Vogliamo salvarci con la rabbia di De Rossi"