Genoa, Burdisso: "Balotelli come Perotti, qui per rilanciarsi"

Nicolas Burdisso è sicuro che Mario Balotelli sia pronto a rilanciarsi con il Genoa. L'ex difensore rossoblu ha spiegato di voler puntare sull'ex attaccante di Inter e Milan: "Se Balotelli ha bisogno di una seconda chance, il Genoa è la squadra giusta - ha spiegato Burdisso al Secolo XIX -. Credo che il Genoa sia una delle poche squadre in Europa in grado di garantire la possibilità di un rilancio. Mi ricordo ai miei tempi quello che fecero con Perotti: veniva da tanti infortuni, stava per smettere di giocare e invece in rossoblu ebbe l'occasione per rinascere. Mario ha tutto per poter fare cose importanti, sono convinto che possa riuscirci".