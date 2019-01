GAVILLUCCI, IL LEGALE: "DEVE TORNARE AD ARBITRARE"

24/01/2019

"Gavillucci deve tornare ad arbitrare, non so se glielo permetteranno, ma l'Aia non ha uffici per cui vediamo ciò che accadrà”. Così si è espresso il legale di Gavillucci che ha avuto ragione dal Caf nella nota vicenda con l’Associazione Italiana degli Arbitri. “Grazie a Gavillucci, tutti gli arbitri hanno la possibilità di conoscere la loro posizione in graduatoria e la loro media voti e infatti quest'anno hanno mandato i referti con i voti e tutti gli arbitri hanno un'idea precisa, ora c'è trasparenza" ha concluso Gianluca Ciotti a Radio Marte.