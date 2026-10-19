Gattuso lancia la Lazio più bella degli ultimi anni: carattere e valorizzazione dei giocatori al centro

Ogni volta che Gattuso inizia una nuova avventura in panchina, c’è qualcuno che scopre l’acqua calda: “Certo che Ringhio da allenatore è molto diverso da come era da giocatore”. Ormai dovrebbe essere un fatto assodato. Il problema è che spesso le sue squadre sono poi state sconquassate da situazioni societarie disastrate. Ha dovuto rinunciare a percentuali consistenti dei suoi ingaggi, ha sacrificato guadagni per pagare i propri collaboratori. Nel caso della Nazionale, è finito in un gorgo senza fondo, ha pagato in prima persona pur essendo l’ultimo dei responsabili. E a quelli che gli chiedono e si chiedono come mai trovi sempre una panchina, Rino risponde con i fatti. Con ottime prestazioni della sua squadra, come quella di Torino. Un 3-0 clamoroso e senza possibilità di replica, che porta la squadra biancoceleste al primo posto a pari merito con l’Inter, 6 vittorie e 1 pareggio.