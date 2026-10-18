Serie A, la Lazio non si ferma più: Juventus battuta 3-0 allo Stadium

Nella ripresa c’è subito spazio per Woltemade, che prende il posto di uno spento Alajbegovic, ed è proprio il tedesco a sfiorare il gol del pari al 55’. Su una bella giocata di Kolo Muani, l’ex Newcastle riceve a centro area, ma il suo destro termina a lato. Al 66’ però arriva anche il raddoppio biancoceleste: Nuno Tavares trova Isaksen con un cambio di gioco perfetto, il danese rientra sul suo mancino e lascia partire un tiro perfetto che si insacca alle spalle di Vicario. La Juve tenta il tutto per tutto, dentro anche Conceiçao e Zhegrova, ma le occasioni faticano ad arrivare, e allora all’89’ arriva anche il definitivo 3-0 della Lazio con Dele-Bashiru, che batte Vicario con un destro a incrociare. La squadra di Gattuso sale a 19 punti in classifica, gli stessi dell’Inter; la Juventus rimane ferma a 11, e la zona Champions League si allontana.