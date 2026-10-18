Lazio, Provstgaard: "Gattuso fondamentale per la mia crescita, qui respiro un'atmosfera unica"

Super prestazione in casa della Juventus per Oliver Provstgaard, il difensore della Lazio che ha aperto le marcature nello storico 0-3 biancoceleste: "Siamo molto contenti, è stata una grande partita. Dobbiamo migliorare ancora qualcosa, ma abbiamo fatto molto bene. Mi godo il calcio e il campo, per questo sorrido sempre. Il lavoro ripaga sempre, sono contento della partita che ho fatto e della crescita". Fondamentale il rapporto con l'allenatore: "Gattuso è importante nella mia crescita. Sa le qualità che ho e dove devo migliorare. Mi sta aiutando come fa con la squadra, sono contento sia arrivato".