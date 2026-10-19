Juventus, sospetta lussazione per Conceiçao: rischia di tornare dopo la sosta

Francisco Conceiçao rischia un mese di stop per una sospetta lussazione della spalla sinistra: esami al JMedical

19 Ott 2026 - 08:25
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Francisco Conceiçao © italyphotopress

Francisco Conceiçao © italyphotopress

In casa Juventus c'è grande ansia per le condizioni di Francisco Conceiçao, vittima di uno scontro di gioco nel finale di gara contro la Lazio che gli ha procurato la sospetta lussazione della spalla sinistra.

L'esterno portoghese si sottoporrà in mattinata agli esami di rito presso il JMedical: qualora l'esito confermasse la prima diagnosi, Luciano Spalletti dovrà rinunciare al suo talento per circa un mese, ritrovandolo soltanto dopo la prossima sosta per le nazionali.

L'assenza di Conceiçao complica i piani del reparto offensivo bianconero, considerando che Zhegrova non è inserito nella lista Uefa per l'Europa League. 

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