Gian Piero Gasperini si mostra preoccupato per la sua Atalanta dopo la tournée in Inghilterra: "Partite così ti fanno pensare - ha detto alla Gazzetta dello Sport -, spero ci siano servite a imparare. Vedo il rischio che la nostra squadra possa essere sopravvalutata. Dire che è difficile migliorare l'Atalanta è pericoloso: cercare di migliorare è un dovere. Bisogna avvicinarsi a questo tipo di calcio: abbiamo incontrato squadre che attaccano con sette giocatori, in Italia lo fa solo il Napoli. Una velocità che da noi troviamo poco, in Champions troveremo tanto"