Gian Piero Gasperini ha parlato anche di Champions alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino. L'Atalanta al debutto nella competizione sfiderà Manchester City, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria. "È stato un buon sorteggio, poteva andare peggio. Ma non per questo bisogna pensare che sia facile. Incontreremo i più forti, il Manchester City insieme al Barcellona è la favorita. Io ho avuto la fortuna di conoscere Guardiola: è il numero uno, oltre a essere una grandissima persona. Ora abbiamo bisogno di giocare bene in campionato per presentarci bene anche in Champions”.