Gasp aspetta il primo acuto della Joya ma la Roma continua a sognare in grande

Il sabato dell'illusione giallorossa frustrata dall'ennesima impresa in rimonta dell'Inter. Assaporava il primo posto in solitaria, la Roma, andata al riposo sul 2-0 grazie alla prima doppietta in carriera (destro per l'1-0, sinistro per il 2-0) di Manu Koné, uno che è tutto fuorchè un goleador. 4 gol in totale nelle due precedenti stagioni romaniste, 4 nei tre tornei in Bundesliga con il Borussia Moenchengladbach. Due reti propiziate da azioni cominciate dal sinistro di Dybala e rifinite da una bella palla dentro di Molina e da un tocco sporco di Mancini. Certo, la delusione dell'Olimpico giallorossa è grande: andare alla sosta guardando tutti dall'alto sarebbe stata tanta roba. Ma alla fine l'impressione è che ne avesse di più l'Inter. Dopo la tripletta iniziale contro la Fiorentina, Malen per la seconda volta consecutiva va in bianco all'Olimpico: quella girata che ha impattato la testa di Martinez poteva essere il break per la fuga.