L'ANALISI

Gasp aspetta il primo acuto della Joya ma la Roma continua a sognare in grande

Il terzetto offensivo con gli argentini e Malen resta in campo per 90 minuti ma questa volta non punge. Eppure la panchina propone alternative interessanti

di Matteo Dotto
19 Set 2026 - 21:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 17
© getty
© getty
© getty

© getty

© getty

Il sabato dell'illusione giallorossa frustrata dall'ennesima impresa in rimonta dell'Inter. Assaporava il primo posto in solitaria, la Roma, andata al riposo sul 2-0 grazie alla prima doppietta in carriera (destro per l'1-0, sinistro per il 2-0) di Manu Koné, uno che è tutto fuorchè un goleador. 4 gol in totale nelle due precedenti stagioni romaniste, 4 nei tre tornei in Bundesliga con il Borussia Moenchengladbach. Due reti propiziate da azioni cominciate dal sinistro di Dybala e rifinite da una bella palla dentro di Molina e da un tocco sporco di Mancini. Certo, la delusione dell'Olimpico giallorossa è grande: andare alla sosta guardando tutti dall'alto sarebbe stata tanta roba. Ma alla fine l'impressione è che ne avesse di più l'Inter.  Dopo la tripletta iniziale contro la Fiorentina, Malen per la seconda volta consecutiva va in bianco all'Olimpico: quella girata che ha impattato la testa di Martinez poteva essere il break per la fuga.

La difesa, che nelle prime quattro sfide di campionato aveva incassato solo un gol (quello di Ederson), si è fatta infilare due volte da Lautaro Martinez, mica uno qualsiasi. Magari Balerdi ed Hermoso potevano essere più attenti sul primo gol, magari Wesley poteva non farsi staccare sul pareggio. Ma probabilmente la svolta è stata la pallaccia persa da Mancini che ha dato il "la" alla segnatura del 2-1 proprio in apertura della ripresa, dando una grande spinta psicologica alla squadra di Chivu. 

Leggi anche

Koné fa sognare l'Olimpico, Lautaro firma un'altra rimonta: Gasp e Chivu avanti a braccetto

Gasperini deve così rinviare l'appuntamento con la 300esima vittoria in Serie A da allenatore come anche si prolunga il personale digiuno contro l'Inter, che non batte dal 2018, dai tempi dell'Atalanta. Ci è andato vicino, probabilmente senza un paio di cambi obbligati dietro (Balerdi ed Hermoso) avrebbe potuto buttar dentro anche Mora e/o Castro per provare a vincerla.

Per la prima volta nessuno del terzetto offensivo è stato sostituito. Forse Soulé a sinistra si sente un po' sacrificato non potendo liberare il suo mancino, ma il numero 18 non ha lesinato impegno e grinta (come anche una gran giocata nella ripresa). E prima o poi arriverà anche il primo squillo di Dybala, che non segna da gennaio (nel 2-0 in casa del Torino) ma che non sembra essere mai stato così in forma fisicamente.

Ultimi video

00:34
Addio a Sandro Mazzola

Addio a Sandro Mazzola

01:07
DICH WESLEY POST ROMA - INTER 19/9 DICH

Wesley: "Avremmo meritato di vincere ma contro una squadra così devi giocare al 200%"

01:41
DICH BISSECK POST ROMA-INTER 19/9 DICH

Bisseck: "Nei primi tempi dobbiamo migliorare"

01:10
DICH MAROTTA SU MAZZOLA DALL'OLIMPICO un pezzo della leggenda inter - embargo ore 20 DICH

Marotta ricorda Mazzola: "Un pezzo della leggenda Inter. Sia d'esempio"

01:32
DICH MOURINHO SU DERBY MILANO 19/9 DICH

Mou alla vigilia di Atletico-Real: "Il derby più speciale resta quello di Milano..."

01:25
DICH MOURINHO SU BLOCCO BASSO 19/9 DICH

Mou rievoca la sua Inter: "Anche tre giorni in blocco basso e non ci avrebbero mai segnato"

01:39
DICH SARRI PRE JUVENTUS 19/9 DICH

Sarri: "Non è una partita tra Spalletti e me"

01:21
DICH ALLEGRI SU MOMENTO NAPOLI 19/9 DICH

Allegri: "A Firenze è una delle 4-5 partite più importanti della stagione"

00:17
DICH ALLEGRI SU MAZZOLA 9/9 DICH

Allegri: "Condoglianze alla famiglia Mazzola, il calcio perde un uomo e un grandissimo giocatore.

03:26
DICH AMORIM SU GIORNALISTI E FORMAZIONI PER SITO 19/9 DICH

Amorim show in conferenza stampa: sfida i giornalisti a fare la formazione..

00:35
DICH AMORIM SU FORMAZIONE vs Benfica PER SITO 19/9 DICH

Amorim difende il suo Milan: "Sceglierei la stessa formazione fatta contro il Benfica"

00:26
DICH AMORIM SU SCONFITTA CON IL BENFICA PER SITO 19/9 DICH

Amorim e il Benfica: "Le sconfitte fanno male, ma vogliamo reagire subito

00:29
DICH AMORIM SU MAZZOLA PER SITO 19/9 DICH

Addio a Mazzola: l'omaggio di Amorim in conferenza stampa

01:54
Non solo Roma-Inter

Non solo Roma-Inter

01:04
Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

00:34
Addio a Sandro Mazzola

Addio a Sandro Mazzola

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

DICH SPALLETTI POST NEC DICH

Spalletti: "Bella risposta alla gara persa col Sassuolo"

Inter, Calhanoglu rischia

Inter, Calhanoglu rischia

Ultimissime Milan: confronto Cardinale-Amorim, scenario caldo

DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

DICH GASPERINI PRE ROMA - INTER 18/9 DICH

Roma-Inter, Gasp: "Non sono l'unico a perdere sempre contro di loro..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:20
Milan, gli ex continuano a brillare: Fofana gol al Barcellona, Atekhame fa volare il Lione
21:53
Tripletta Salah, travolto il Galatasaray di Leao: il Besiktas di Vlahovic sogna il sorpasso in vetta
21:19
Inter, Thuram: "Tornata la Thu-La? Non è mai andata via..."
20:41
Inter, rimpianto Koné: da oggetto del desiderio alla doppietta dell’Olimpico
20:30
Inter, Lautaro: "Primo tempo da cancellare, poi la reazione e un ottimo punto"