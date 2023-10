Garcia torna a Napoli ma il suo futuro è segnato: AdL aspetta solo il sì di Conte

NAPOLI

Il tecnico francese oggi a Castel Volturno dove potrebbe arrivare anche il presidente

© Getty Images Dopo due giorni passati in Francia, Rudi Garcia torna oggi a Napoli per dirigere l'allenamento pomeridiano a Castel Volturno. Squadra dimezzata dalla pausa per le Nazionali, esattamente come dimezzata è la fiducia riposta dalla società nel tecnico transalpino. Anzi, molto più che dimezzata. Le parole del presidente De Laurentiis lasciano poco margine a ricuciture future: una fiducia a tempo non è altro che una sfiducia annunciata, da tradursi in azione non appena se ne presenterà l'opportunità. Ovvero, in questo caso, non appena il numero uno azzurro avrà la risposta sperata e attesa da Antonio Conte, il tecnico prescelto per la ripartenza che per ora prende tempo ma lascia intendere che il suo futuro prossimo è ancora tutto da scrivere.

Situazione nota allo stesso Garcia e posizione decisamente scomoda in cui trovarsi, per certi versi anche imbarazzante, tenuto poi conto che città e tifosi gli hanno ormai voltato le spalle infiammati dalle notizie su Conte e che pure buona parte della squadra ha espresso il proprio malcontento nei suoi confronti. Oggi, in ogni casa, sarà a Castel Volturno dove potrebbe poi arrivare lo stesso De Laurentiis, in una sorta di commissariamento preludio alla separazione. Attende la risposta di Conte (contratto di tre anni a 8 milioni più bonus a stagione) per procedere. Nel caso non arrivasse l'ok dell'ex tecnico di Juve, Inter e Tottenham, restano sullo sfondo le ipotesi Tudor e Galtier. Ma questa è un'ipotesi secondaria: AdL è pronto a tutto pur di portare a Napoli il tecnico da lui prescelto, peraltro già corteggiato l'estate scorsa.